Москва, 8 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Ущерб от произошедшего на Крымском мосту оценивается Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) в 200-500 млн рублей. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту.