Москва, , 10:22 — REGNUM За первые три квартала 2022 года в России продано 506,7 тыс. лаговых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.

Авторынок Lada.ru

В сентябре в России продано 46, 7 тыс. легковых автомобилей, что на 59,6% меньше, чем за тот же месяц предыдущего года. Всего с начала 2022 года продажи легковых автомобилей упали на 59,8%.

В первый месяц осени лидерство на российском рынке сохранила отечественная марка Lada — в сентябре жители России купили 17,5 тыс. этих автомобилей. Китайский бренд Chery впервые занял второе место на российском рынке с результатом 3,9 тыс. авто.

На третью строчку опустилась южнокорейская марка Kia (3,3 тыс.). Замкнули пятёрку лидеров российского рынка китайский бренд Haval (3,2 тыс.) и южнокорейский Hyundai (2,8 тыс.). В десятку самых популярных брендов также вошли Geely, Renault, Exeed, Toyota и Volkswagen.

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