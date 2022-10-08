Улан-Удэ, 8 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник поджёг баннер с латинской буквой «V», размещённый на памятнике-бюсте Владимиру Ленину в Улан-Удэ. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Памятник Ленину в Улан-Удэ

Видеозапись акта вандализма была размещена в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». На кадрах можно разглядеть неизвестного, который подходит к памятнику, поджигает баннер и убегает. Лицо неизвестного скрыто.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и дальнейшее задержание правонарушителя. Указывается, что региональное отделение МВД даст свои комментарии после задержания подозреваемого.

Напомним, латинские буквы «Z » и «V» стали символами российской спецоперации на территории б. УССР. Памятник Ленину в Улан-Удэ широко известен как самый крупный в мире бюст этому историческому деятелю, он установлен в центре города на площади Советов. После начала спецоперации на памятнике появилась буква «Z», но в апреле неизвестные вандалы сожгли баннер и на его место разместили баннер с буквой «V», который поджёг неизвестный.