Донецк, , 10:17 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку шесть снарядов. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:05 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️10:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.

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