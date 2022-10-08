На Кубани открыли стоянки для водителей после ЧП на Крымском мосту
Краснодар, 8 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае развернули стоянки для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани 8 октября.
Наталия Судец ИА REGNUM
Крымский мост. Апрель 2021 года
В настоящее время организованы стоянки в районе посёлка Ильич и на развилке «Тамань — Волна». На месте развернут полевые кухни, организуют туалеты.
В случае необходимости Краснодарский край готов открыть семь стоянок для водителей транспорта.