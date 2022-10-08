Киев, , 10:16 — REGNUM Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 8 октября прокомментировал подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту на своей странице в одной соцсетей.

Михаил Подоляк Официальное интернет-представительство президента Украины

«Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено [Киеву]», — написал он в своём сообщении.

При этом Подоляк заявил, что киевский террористический режим считает, что «всё оккупированное Россией» нужно уничтожить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появилась видеозапись с Крымского моста после произошедшего на нём подрыва грузового автомобиля, возгорания из-за этого цистерны с топливом и ликвидации пожара.