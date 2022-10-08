Нью-Дели, , 10:15 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует провести первый запуск ракеты-носителя GSLV III со спутниками британской компании OneWeb во второй половине октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ISRO.

РН GSLV Isro.gov.in

Спутники OneWeb были доставлены в Космический центр имени Сатиша Дхавана в Индии в сентябре текущего года. В настоящее время индийские специалисты завершают сборку пакета из 36 спутников с ракетой-носителем GSLV III. Индийское космическое агентство рассчитывает провести этот запуск до конца месяца.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступ к сети интернет. 428 из планируемых 648 спутников были запущены российскими носителями. Весной 2022 года Роскосмос разорвал сотрудничество с OneWeb из-за санкций, введённых правительствами Великобритании и ЕС в отношении российских компаний космической отрасли.

В OneWeb рассчитывают вывести оставшиеся 180 спутников с помощью индийских и американских ракет. Для этого Arianespace, занимающаяся организацией запусков для OneWeb, заключила контракты на два запуска с ISRO и на три старта с американской компанией SpaceX.

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