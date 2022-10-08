Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки по поручению президента РФ. Об этом 8 октября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото очевидцев ЧП на Крымском мосту 08.10.2022

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«По поручению президента РФ в кратчайшие сроки будет создана Правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления», — отметил он в Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.