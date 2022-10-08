Симферополь, 8 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Видеозапись с Крымского моста после произошедшего на нём подрыва грузового автомобиля, возгорания из-за этого цистерны с топливом и ликвидации пожара, опубликовал 8 октября телеканал RT в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

На выложенных в интернет кадрах запечатлены: обрушившаяся в результате взрыва часть автомобильного полотна и деформированные элементы его конструкции, а также потушенные цистерны на железнодорожном полотне моста, которое также повреждено из-за воздействия высокой температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме призвали не паниковать в связи со взрывом на Крымском мосту.