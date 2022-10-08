Керчь, Крым, , 10:08 — REGNUM Бензина в Севастополе хватит на 40 суток, дефицита не будет. Об этом 8 октября заявил губернатор Михаил Развожаев.

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«Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — отметил он в Telegram-канале.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв автомобиля, повлекший возгорание топливных цистерн железнодорожного поезда. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

Арка не повреждена.