Керчь, Крым, 8 октября 2022, 10:00 — REGNUM Полуостров Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы. Об этом 8 октября заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков на фоне перекрытия Крымского моста.

ЧП на Крымском мосту 08.10.2022
ЧП на Крымском мосту 08.10.2022
Фото очевидцев

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«Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы», — отметил он в Telegram-канале.

Речь идет о сухопутном коридоре через новые регионы РФ — Запорожскую, Херсонскую области и ДНР.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание 7 топливных цистерн ж/д состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

Арка не повреждена, пострадавших в результате ЧП нет.