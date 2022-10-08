Москва, , 09:58 — REGNUM Преждевременными являются инициативы российских регионов об отмене празднования новогодних праздников. Об этом 7 октября заявил журналистам замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

По словам Горемыкина, у Вооружённых сил РФ в данный момент есть всё необходимое для оснащения того, чтобы полностью обеспечить подразделения и каждого военнослужащего, и это касается и районов проведения спецоперации, и мест подготовки призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

При этом замминистра обороны выразил признательность за поддержку, которая оказывается регионами РФ, однако уточнил, что, по его мнению, отменять празднование Нового года необходимости нет.

«Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что депутаты Законодательного собрания Ростовской области разработают дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных жителей Дона.