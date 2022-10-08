Москва, 8 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. На данный момент ещё нет прогнозов по срокам восстановления Крымского моста. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Нет. Прогнозов пока нет», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что после ликвидации пожара и установления масштабов повреждения станут ясны сроки восстановления движения по Крымскому мосту.