Керчь, Крым, , 09:51 — REGNUM Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в СК РФ.

ЧП на Крымском мосту 08.10.2022 Фото очевидцев

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«По предварительной информации, утром [8 октября] на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание 7 топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета», — отмечается в сообщении.

По поручению председателя СК РФ Алексанра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Президент РФ Владимир Путин в связи с ЧП на Крымском мосту получил доклады Мишустина, Хуснуллина, глав МЧС Куренкова и минтранса Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Президент РФ поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.