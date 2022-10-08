Симферополь, , 09:41 — REGNUM Видеозапись с камер наблюдения на Крымском мосту, на которых запечатлён момент взрыва на нём, опубликовал 8 октября телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах, снятых с нескольких камер, запечатлено, как по мосту движется несколько автомобилей, один из которых взрывается и затем начинается пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего на Крымском мосту поручил создать президент России Владимир Путин.