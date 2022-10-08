Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Одна автомобильная нитка Крымского моста визуально цела. Об этом 8 октября заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото очевидцев ЧП на Крымском мосту 08.10.2022

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар и повреждение дорожного полотна на Крымском мосту — все новости»

«По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. … Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — отметил он в Telegram-канале.

По его словам, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.