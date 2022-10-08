Донецк, 8 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Пожар, возникший в результате обстрела киевскими карателями топливной железнодорожной станции, полностью ликвидирован в городе Иловайске в ДНР. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как сообщили очевидцы, пожар на станции возник в результате обстрела города киевскими боевиками в 00:00 мск. По предварительным данным, произошло возгорание цистерн с дизельным топливом. На место происшествия вызвали МЧС ДНР. На настоящий момент пожар ликвидирован полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле населённого пункта Иловайск в ДНР киевскими карателями с применением установки М142 Himars. Всего по городу было выпущено шесть ракет.