Омск, , 09:22 — REGNUM На базе производственного объединения «Полёт» (омский филиал ГКНПЦ имени М. В. Хруничева) завершена техническая приёмка контрольно-испытательной станции для новых отечественных ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

РН Анграра А5 Mil.ru

Сейчас на предприятии работают над вводом станции в эксплуатацию. Запуск контрольно-испытательной станции позволит организовать в Омске полный цикл производства ракет «Ангара-А5». Ранее изготовленные на омском предприятии ракетные блоки передавались на московскую площадку Центра им. Хруничева, где проходили финальные электрически проверки.

Первые комплексные электрические испытания ракеты «Ангара-А5» в Омске планируют провести в 2023 году. Далее этот носитель будет оправлен на космодром «Восточный» для предстартовой подготовки.

Ракеты семейства «Ангара» разработаны в Центре им. Хруничева, производство этих носителей на первом этапе также было запущено на этом предприятии. Позже производственный цикл также был налажен на мощностях производственного объединения «Полёт», вошедшего в состав Центра им. Хруничева в 2007 году.

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