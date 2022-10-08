Эдмонтон, Канада, 8 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Вступающая в должность премьер-министра канадской провинции Альберта Дэниэль Смит пообещала, что будет отстаивать права региона на независимую политику в сфере распоряжения природными ресурсами. Об этом политик заявила журналистам по итогам встречи с фракцией Объединенной консервативной партии Альберты (UCP), которую она возглавила.

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«Альберта больше не будет спрашивать у Оттавы разрешения на процветание и свободу… Наши ресурсы не будут ограничены, а наша энергический сектор не исчезнет из-за премьер-министра [глава правительства Канады Джастин Трюдо — прим. ИА REGNUM]», — сказала она.

Указанная провинция давно борется с действующим либеральным правительством страны по вопросу климатической повестки. В Альберте указывают на то, что политика федеральных властей наносит ущерб нефтегазовой промышленности Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года издание El Pais опубликовало итоги опроса института Angus Reid. В отчете об исследовании говорилось, что около 50% жителей Альберты допускают отделение провинции от Канады.