Керчь, Крым, , 09:15 — REGNUM На Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Об этом 8 октября сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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«Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — отмечается в сообщении. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Повреждения на мосту будут оперативно восстановлены, благо они не носят тяжелого характера, добавил глава парламента Крыма Крыма Константинов.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП на мосту нет.