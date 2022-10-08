Керчь, Крым, , 09:10 — REGNUM Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена. Об этом 8 октября сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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«Арка над сухопутной частью моста не повреждена», — отмечается в сообщении.

Дополняется, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн ж/д состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.

Движение по мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив.

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