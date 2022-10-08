Москва, , 08:59 — REGNUM Следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поезда задерживаются. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва — Симферополь и 170 Санкт-Петербург — Симферополь», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе попросили ожидающих отправки в Крым пассажиров следить за информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Керчи прорабатывается возможность запуска паромной переправы после ЧП на мосту.