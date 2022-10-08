Керчь, Крым, , 08:58 — REGNUM На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Об этом 8 октября сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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Отмечается, что это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.

Арка над судоходной частью моста не повреждена.

Движение по Крымскому мосту сейчас полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив.