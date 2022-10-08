Керчь, Крым, , 08:52 — REGNUM По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту нет. Об этом 8 октября сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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«Предварительно, пострадавших нет», — отметил он.

На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового состава. Локомотив выведен на станцию Керчь.

В данный момент ведутся аварийные работы. Специалисты дорожной службы работают около места ЧП, оценивая состояние автодорожного полотна, сообщили в Упрдор «Тамань».