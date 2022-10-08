Москва, 8 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. На долю Китая пришлось две трети от общего объёма поставок иностранных автомобилей на российский рынок в августе 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В последний месяц лета в Россию было ввезено 10,3 тыс. новых легковых автомобилей. Лидером по поставкам стал Китай — на эту страну пришлось 67,2% от общего объёма поставок.

Второе место по объёму поставок заняла Южная Корея с долей 8,7%. Замкнули пятёрку Казахстан (3,9%), ОАЭ (3,7%) и Япония (3,6%).

Число подержанных автомобилей, ввезённых в Россию в августе, составило 23,3 тыс. единиц. Три четверти поставок (76%) пришлось на Японию. Также автомобили с пробегом ввозили из Белоруссии (5,3%), Армении (4,9%), Германии (4,7%) и Южной Кореи (3,6%).

Большую часть новых автомобилей в Россию продолжают ввозить юридические лица. Однако доля физических лиц выросла с 3% в январе текущего года до 23% в августе.