Керчь, Крым, , 08:43 — REGNUM Видео якобы с моментом взрыва на Крымском мосту, которое разлетелось по киевским пабликам, — фейк. Об этом 8 октября заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар и повреждение дорожного полотна на Крымском мосту — все новости»

«Это момент аварии в тумане. Прошу всех соблюдать информационную гигиену. Проверять информацию», — отметил он.

По предварительным данным, пожар на переправе начался около 06:00 мск. Пострадавших нет.

Официальных данных о причинах ЧП пока нет.