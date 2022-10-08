Южно-Сахалинск, 8 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Подписание Владимиром Зеленским указа о «признании» киевским террористическим режимом южных Курил якобы «оккупированной Россией» японской территорией является нелепым. Об этом 8 октября написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Алексей Лукашевич ИА REGNUM «Курилы наши!»

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю ещё: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — указал Лимаренко.

Также глава региона подчеркнул, что своим участием в голосовании за поправки к Конституции России жители нашей страны, и в том числе Сахалинской области, сделали свой выбор, окончательно поставив в этом вопросе точку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что подписал указ о «признании» киевским режимом южных Курил якобы «оккупированной Россией» территорией Японии.