Энергодар, Запорожская область, , 08:36 — REGNUM Из-за обстрелов со стороны ВСУ Запорожская АЭС в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов. Об этом 8 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

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«Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов», — отметил он.

По его словам, Киев сознательно перебил последнюю ЛЭП и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков ЗАЭС.