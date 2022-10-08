Эр-Рияд, 8 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Решение о снижении добычи нефти было принято Саудовской Аравией не во вред США. Об этом 7 октября заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», — сказал он.

При этом глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что Эр-Рияд такими решением не хотел вредить американским властям.

«Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна», — пояснил аль-Джубейр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября организация ОПЕК+ приняла решение о сокращении ежедневной нефтедобычи на 2 млн баррелей.