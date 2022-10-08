Керчь, Крым, , 08:27 — REGNUM В Керчи прорабатывается запуск паромной переправы после ЧП на мосту. Об этом 8 октября сообщили в министерстве транспорта Крыма.

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На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового состава. Локомотив с частью вагонов уже выведен на станцию Керчь.

В данный момент ведутся аварийные работы.

Отмечается, что судоходство в проливе не приостанавливалось.