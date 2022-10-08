Керчь, Крым, 8 октября 2022, 08:27 — REGNUM В Керчи прорабатывается запуск паромной переправы после ЧП на мосту. Об этом 8 октября сообщили в министерстве транспорта Крыма.
Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар и повреждение дорожного полотна на Крымском мосту — все новости»
На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового состава. Локомотив с частью вагонов уже выведен на станцию Керчь.
В данный момент ведутся аварийные работы.
Отмечается, что судоходство в проливе не приостанавливалось.