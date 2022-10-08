Донецк, , 08:20 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами.

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