Симферополь, 8 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Судоходство в Керченском проливе не было приостановлено из возгорания цистерны на одном из участков Крымского моста. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что никто из поездной бригады не пострадал при возгорании цистерны на Крымском мосту.