Энергодар, Запорожская область, 8 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой территории б. УССР. Об этом 8 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

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«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая АЭС с энергосистемой [территории б. УССР]», — отметил он.

По его словам, повреждена ЛЭП Днепровская мощностью 750кВ.