Москва, , 08:16 — REGNUM Большой концерт третьего Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые веками» пройдёт в Государственном Кремлевском дворце 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Государственный Кремлевский Дворец Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В программу фестиваля вошли выступления Рязанского русского народного хора, Кубанского казачьего хора, Воронежского русского народного хора и других знаменитых коллективов страны. Специальными гостями мероприятия станут Лев Лещенко, Надежда Бабкина и другие артисты. В фойе главной концертной площадки страны будет работать выставка народных промыслов.

«Благодаря вековым традициям люди чувствуют связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духовную поддержку. Наш фестиваль «Хранимые веками» — уникальный праздник, призванный собрать воедино всех, кому дороги традиции и народная культура», — отметил продюсер фестиваля Александр Ковалёв.

Ежегодный фестиваль народных традиций «Хранимые веками» учреждён фондом «Культурный код» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ. В предыдущие годы в работе фестиваля приняло уже более 5 тысяч артистов из более чем 300 творческих коллективов.