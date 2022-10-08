Керчь, Крым, , 08:13 — REGNUM В результате ЧП движение по Крымскому мосту полностью закрыто, об этом 8 октября сообщают власти Крыма.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар и повреждение дорожного полотна на Крымском мосту — все новости»

Отмечается, что уже готовится запуск паромной переправы через пролив.

На кадрах видео от очевидцев видно, что пламя охватило несколько вагонов товарного поезда. Также повреждено и дорожное полотно.

Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь, сообщила ФГУП «Крымская железная дорога».