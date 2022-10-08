Симферополь, 8 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Никто из поездной бригады не пострадал при возгорании цистерны на одном из участков Крымского моста. Об этом 8 октября сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога», передаёт РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

При этом известно, что на данный момент пожар пока не локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте железнодорожного грузового состава.