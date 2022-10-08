Майами, США, 8 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Проекция поздравления, адресованного президенту России Владимиру Путину в честь его 70-летия, появилась на одном из небоскрёбов Trump Tower в американском Майами. Видеозапись проекции была опубликована 7 октября в социальных сетях.

Brad Trump Tower

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент!» — гласит текст, всплывающий на стене небоскрёба.

При этом часть надписи сделана на русском языке, а часть — на английском. Кроме того, ещё одно поздравление российскому лидеру было составлено с помощью освещённых окон здания Trump Tower. Таким способом была выполнена надпись «PUTIN HB», она появилась на небоскрёбе всего на несколько секунд, но очевидцы успели заснять и её.

Информация о том, кто организовал появление надписей на небоскрёбе, не поступала.