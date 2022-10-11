Керчь, Крым, 11 октября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение было приостановлено.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт. Крымский мост. 08.10.2022

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части второй статьи 205 «Терроризм».

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