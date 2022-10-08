Колумбус, США, , 07:58 — REGNUM По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле школьного стадиона в американском городе Толедо (штат Огайо), передет телеканал ABC.

Стрельба Niels Noordhoek

По информации полицейских, речь идет о двух женщинах и мужчине. Пострадавшие находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел во время футбольного матча на территории средней школы Уитмера. Полиция пытается отыскать преступников, стрелявших по людям.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в отеле Hampton Inn в американском городе Дирборн (штат Мичиган) произошла стрельба, которая унесла жизнь одного человека.

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