Колумбус, США, 8 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле школьного стадиона в американском городе Толедо (штат Огайо), передет телеканал ABC.

Niels Noordhoek Стрельба

По информации полицейских, речь идет о двух женщинах и мужчине. Пострадавшие находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел во время футбольного матча на территории средней школы Уитмера. Полиция пытается отыскать преступников, стрелявших по людям.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в отеле Hampton Inn в американском городе Дирборн (штат Мичиган) произошла стрельба, которая унесла жизнь одного человека.