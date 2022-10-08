Порт-о-Пренс, , 07:57 — REGNUM Новая вспышка заболеваемости холерой на Гаити вызывает серьезное беспокойство у международного сообщества, заявил глава гаитянского минздрава Лоре Адриен в ходе пресс-конференции.

Гаити

По словам министра, в республике от заболевания скончались уже не менее семи человек. При этом власти начали принимать меры после двух первых летальных случаев от заболевания холерой. В частности, органы здравоохранения пытались отслеживать контакты заболевших.

«Большинство жертв погибли у себя дома и не смогли попасть в больницы», — добавил Адриен.

Отмечается, что очаги заболевания находятся в двух районах столицы Гаити Порт-о-Пренса, которые находятся под контролем организованных преступных группировок. В связи с этим высокую озабоченность ситуацией высказали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединенных Наций.

Уточняется, что генсек ООН Антониу Гутерреш уже призвал обеспечить доступ гуманитарной миссии к этим районам Гаити, чтобы оказать помощь населению. Также отмечается, что в предыдущий раз вспышку холеры фиксировали на Гаити тремя годами ранее.