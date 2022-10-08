Токио, 8 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Япония считает участие в проекте «Сахалин-1», в котором японская Sodeco владеет 30%, важным с точки зрения энергетической безопасности, хотя нефть с его месторождений в страну в настоящее время не ввозит. Об этом со ссылкой на представителя министерства экономики, торговли и промышленности Японии 8 октября сообщает телеканал NHK.

Rosneft.ru Проект «Сахалин-1»

Комментарий представителя японского ведомства последовал в связи с решением России перевести проект «Сахалин-1», реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции, в российскую юрисдикцию.

представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии «[«Сахалин-1»] является важным источником [нефти] за пределами Ближнего Востока. Нет изменений в [позиции Японии о] важности интересов [участия в качестве акционеров] в «Сахалине-1» с точки зрения энергетической безопасности страны».

Напомним, ранее в российскую юрисдикцию был переведён проект «Сахалин-2», обеспечивающий Японию значительными объёмами сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве энергетики России надеются на скорейшее возобновление добычи нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1». Необходимая работа с компаниями для этого уже ведётся.

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