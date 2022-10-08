Москва, , 07:51 — REGNUM Сервис по информированию автовладельцев об отзывных кампаниях в случае обнаружения производственных дефектов запущен на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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Автопроизводители проводят отзывные кампании при обнаружении брака в уже реализованных партиях автомобилей. В этом случае они предлагают покупателям привезти приобретённые авто в сервис для бесплатного ремонта.

В рамках совместного проекта Росстандарта и Минцифры России теперь владельцев авто будут предупреждать об отзывных кампаниях через сервис «Госуслуги». В сообщении будет указана причина отзыва транспортирного средства, а также контакты для получения информации о бесплатном ремонте.

Заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Огуряев отметил, что на «Госуслугах» уже реализовано несколько востребованных сервисов для автомобилистов. В частности, через этот портал можно оплатить штрафы и записаться в ГАИ.

«Сейчас этот список дополнится еще одним значимым сервисом», — добавил Огуряев.

Мероприятия по отзыву автомобилей согласовываются Росстандартом с 2015 года. С этого времени в России было отозвано 6,1 млн автомобилей для устранения заводского брака.

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