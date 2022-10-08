Керчь, Крым, , 07:49 — REGNUM Локомотив с частью вагонов грузового поезда, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста — на станцию Керчь. Об этом 8 октября сообщила ФГУП «Крымская железная дорога».

«В 6:05 мск аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на ж/д части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового состава. Локомотив с частью вагонов выведен на ст. Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины ЧП устанавливаются», — отмечается в сообщении.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Стоянка с водой и туалетами организована для автомобилей, которые не могут проехать на Крымский мост из-за ЧП, сообщают местные власти.

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