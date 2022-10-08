Лусака, 8 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Замбия и Намибия подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода между странами, заявил глава замбийского министерства энергетики Петер Капала в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

«Этот проект, основанный на частных инвестициях, будет реализовываться в течение трех-четырех лет. Когда он завершится, природный газ, поставляемый в Замбию, будет использоваться для производства электроэнергии», — заявил он.

Отмечается, что газопровод будет прокладываться из намибийского прибрежного города Вэлвис-Бэй и будет проходить через западную часть Намибии.

Также между странами будет построен нефтепровод. Ожидается, что он будет способен поставлять от 100 тыс. до 120 тыс. баррелей переработанных нефтепродуктов в Замбию ежедневно. Предполагается, что это позволит снизить стоимость топлива в республике.