Донецк, 8 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️00:50 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее обстрел города Иловайска в ДНР с применением установки М142 Himars осуществили киевские боевики.