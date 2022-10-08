Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц предложил ЕС вступить в переговоры со странами Азии, являющимися крупными импортерами газа. Целью диалога должно стать создание союза, который будет способствовать снижению мировых цен на газ, влияя на глобальный топливный рынок. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Свою идею глава немецкого правительства представил на неформальном саммите лидеров европейских стран в чешской столице Праге. Согласно его инициативе, для формирования подобного альянса ФРГ собирается использовать свой статус председателя в Большой семерке (G7).

В Politico отмечают, что, если этот союз удастся создать, то ЕС сможет взаимодействовать с такими крупными азиатскими экспортерам газа, как Япония и Южная Корея, а также влиять на других мировых поставщиков голубого топлива, таких как США, Канада и Норвегия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц заявил, что хочет обсудить Германия с Норвегией и США варианты снижения цены на газ для Евросоюза.

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