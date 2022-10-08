Нью-Дели, 8 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В индийском штате Махараштра в результате ДТП с последующим возгоранием автобуса погибли не менее 11 человек, 38 пострадали. Об этом 8 октября сообщает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем, который перевозил дизельное топливо. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работает полиция, устанавливающая причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с внедорожником на трассе в Московской области.

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