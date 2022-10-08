Москва, 8 октября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты-носителя «Протон-М» с ангольским спутником Angosat-2 в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

alexpgp Ракета-носитель «Протон-М»

После завершения общей сборки государственная комиссия признала ракету готовой к вывозу на стартовый комплекс. Установка ракеты на стартовой площадке назначена на 9 октября.

Спутник Angosat-2 будет использоваться правительством Анголы для контроля сухопутных и морских границ. Также данные с этого спутника найдут применение в сфере сельского хозяйства и других отраслях экономики.

Космический аппарат Angosat-2 изготовлен по контракту с Анголой российской ракетно-космической корпорацией «Энергия». Запуск этого спутника планировался на весну 2022 года.

Старт был отложен из-за французской компании Airbus, нарушившей условия контракта с отечественным заказчиком на фоне антироссийских санкций ЕС. Российским специалистам потребовалось дополнительное время для самостоятельного изготовления деталей, которые должен был поставить Airbus.