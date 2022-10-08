Берн, 8 октября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Швейцарский банк Credit Suisse планирует выкупить собственные облигации по значительно сниженным ценам на сумму приблизительно $3 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

Roland zh Штаб-квартира Credit Suisse Group AG — крупнейшего иностранного держателя российских ГКО в Цюрихе

По информации журналистов, речь идет о ценных бумагах в евро и фунтах стерлингов, за которые учреждение хочет отдать $975 млн, а также об облигациях в американских долларах. Стоимость последних должна составить $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg распространило информацию о том, что Credit Suisse и немецкий банк Deutsche Bank столкнулись с серьезными проблемами. Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кернер заявил, что учреждение переживает «критический момент». Швейцарский банк входит в число системообразующих финансовых организаций мира.